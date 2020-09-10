СМИ: немецкий автопроизводитель MAN сократит почти четверть рабочих мест

https://static.news.ru/photo/5a8dff44-f416-11ea-9c3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MAN Truck & Bus/facebook.com

Производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN (Германия) собирается сократить 9,5 тыс. из 40 тыс. рабочих мест. Это связано с реструктуризацией компании.

Из-за планов руководства MAN могут закрыться два завода и одна производственная площадка, передаёт газета Welt. По данным журналистов издания, производитель хочет к 2023 году увеличить прибыль на €1,8 млрд. Реструктуризация может обойтись MAN в €3 млн. Топ-менеджеры начнут переговоры с сотрудниками в ближайшем будущем.

Welt считает, что MAN, чьим главным акционером является автоконцерн Volkswagen, ещё до пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) предрекал экономический спад в 2020-м на 10–20% из-за резко упавшего спроса на грузовые автомобили во всём мире. Согласно отчёту, в первой половине 2020-го продажи рухнули на 26%, едва превысив 53 тысячи машин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что земельный суд в Брауншвейге принял к рассмотрению иск в отношении экс-руководителя германского автопроизводителя Volkswagen Мартина Винтеркорна, а также ещё четырёх бывших и продолжающих работать сотрудников компании. Инстанция рассмотрит дело спустя пять лет после начала «дизельгейта» — обнаружения манипуляций данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин Volkswagen.