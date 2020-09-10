Экс-глава Volkswagen ответит в суде по делу о «дизельном скандале»

https://static.news.ru/photo/e27c89a4-f40f-11ea-ad94-fa163e074e61_660.jpg Мартин Винтеркорн Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Земельный суд в Брауншвейге принял к рассмотрению иск в отношении экс-руководителя германского автопроизводителя Volkswagen Мартина Винтеркорна, а также ещё четырёх бывших и продолжающих работать сотрудников компании.

Суд рассмотрит дело спустя пять лет после начала «дизельгейта» — обнаружения манипуляций данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин Volkswagen, передаёт Deutsche Welle.

Мартин Винтеркорн, которому сейчас 73 года, подозревается в мошенничестве, совершённом по предварительному сговору, а также в нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. Как сообщил представитель суда, существует высокая вероятность обвинительного приговора.

В целом «дизельный скандал» обошёлся Volkswagen почти в €30 млрд. В заявлении суда Брауншвейга сообщается, что обвинения в мошенничестве касаются 9 млн автомобилей. О своём желании получить от автоконцерна компенсации в рамках «дизельгейта» только в Германии заявили примерно 90% автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций. Автопроизводитель сообщил, что в рамках мирового соглашения выплатит 235 тысячам владельцев автомобилей в ФРГ компенсации на общую сумму €750 млн.

Ранее Генпрокуратура Ганновера (Германия) вместе с полицейскими провела 1 июля 2020 года обыски на объектах производителя автомобилей Volkswagen и его поставщика Continental (производитель шин и автокомпонентов) в Ганновере, Франкфурте и Регенсбурге в связи с «дизельным скандалом».

Концерн Volkswagen оказался в центре скандала осенью 2015 года. Производителя обвинили в Соединённых Штатах Америки в оснащении дизельных автомобилей ПО, снижающим реальные данные вредных выбросов. Белый дом обязал компанию отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, реализованных в США с 2009 по 2015 год. В апреле 2017-го Volkswagen согласился выкупить автомобили у граждан и выплатить компенсации.

В январе 2019 года в Соединённых Штатах обвинили четырёх менеджеров Audi в связи с «дизельным скандалом». Бывшего главу отдела по разработке дизельных двигателей Audi Ричарда Баудера, экс-руководителя отдела регистрации и тестирования Акселя Айзера, экс-руководителя отдела по разработке двигателей Стефана Книрша и бывшего ответственного за регистрацию двигателей Карстена Нагеля обвинили в сговоре ради мошенничества в отношении США, сговоре для финансового мошенничества и нарушении американского закона «О чистом воздухе», в шести случаях нарушения этого закона и шести эпизодах мошенничества, писал NEWS.ru.