СМИ: Москва вынудит Европу согласиться на запуск «Северного потока — 2»

Россия поставит Европу перед выбором: либо мёрзнуть зимой, либо согласиться на запуск «Северного потока — 2». Об этом говорится в публикации польского издания Gazeta Wyborcza. Автор статьи отмечает, что Россия сейчас намеренно создаёт дефицит газа, выкачивая из хранилищ топливо якобы для нужд своих клиентов.

Когда Европа начинает чувствовать газовый голод, на рынке возникает паника. Россияне как никогда раньше именно в летний период стали активно заполнять собственные подземные газовые склады, — пояснил он.

Журналист обратил внимание на то, что уже сейчас европейские «газовые склады» наполовину пусты, хотя в то же самое время год назад они были заполнены на 90%. По его словам, Россия отыграется на европейцах. Дабы не страдать от дефицита газа, им придётся согласиться на сделку по СП-2.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» возможен максимум до конца 2021 года. Об этом заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре. Российский проект, по его мнению, является главным компонентом надёжных поставок природного газа на рынки Европы и Германии.