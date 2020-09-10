СМИ: ByteDance может не успеть продать TikTok до введения ограничений в США

https://static.news.ru/photo/2f37c602-f378-11ea-98b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания ByteDance (Китай), скорее всего, не успеет продать созданную ею платформу TikTok американскому покупателю до 20 сентября 2020 года — предполагаемой даты вступления в силу запрета Белого дома на заключение с разработчиком любых соглашений.

По данным агентства Bloomberg, ByteDance, вероятно, понадобится намного больше времени для подписания документа из-за необходимости проверить потенциальную сделку на соответствие законам Китая. Речь идёт о финансовой и технической сторонах вопроса. При этом источники издания не уточнили детали ревизии.

Основными претендентами на приобретение TikTok являются Microsoft и Oracle. Они попросили ByteDance предоставить как можно больше данных о новых требованиях, запрещающих экспорт определённых технологий искусственного интеллекта, возможно, имеющихся у TikTok.

14 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым в течение 45 дней должны быть прекращены сделки с компаниями — владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению американского президента, эти приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике США. TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance и запущенный в КНР в 2016 году. ByteDance консультируется с экспертами по поводу полной или частичной продажи социальной сети TikTok. Вероятными покупателями могут стать IT-гиганты — Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может достичь $20–50 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что социальная сеть TikTok удалила более 400 аккаунтов, на которых присутствовал противоречащий законодательству РФ контент, по запросу Роскомнадзора.

Роскомнадзор и TikTok постоянно поддерживают рабочие отношения и постоянно взаимодействуют. Удалённые страницы содержали информацию о наркотиках, способах самоубийства и прочую информацию, запрещённую законами России. В частности, соцсеть удалила 20 страниц с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии. Подростки в США начали делать это для вызова галлюцинаций в рамках челленджа.