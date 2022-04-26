«Сложная ситуация»: экономист оценил сроки восстановления экономики России Экономист Кульбака оценил сроки восстановления экономики России

В России сложилась тяжёлая экономическая ситуация из-за введения западными странами экономических санкций, заявил в беседе с NEWS.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он пояснил, что в скором времени Россию не ждёт экономический рост, потому что в условиях закрытой экономик и разрыва связей между компаниями достичь его трудно.

Россия сильно включена в мировую цепочку добавленной стоимости. Это означает, что наиболее сильные и эффективные российские производства — это те, которые активно сотрудничают с международным бизнесом. Самые сильные и технологически продвинутые отрасли, компании сейчас окажутся под ударом из-за санкций. Восстановить это в ближайшее время не удастся, потому что ни одна страна в мире никогда не достигала серьёзного экономического роста в закрытой экономике, — сказал он.

Экономист отметил, что в современном мире добиться экономического роста можно только за счёт экономического сотрудничества, причём с более сильными развитыми странами, с которыми российская сторона сейчас перестала полностью сотрудничать.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence указали, что России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций. По данным прогноза, падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, а к 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%. Рост ожидается в России только в 2024 году и составит 1,6%.