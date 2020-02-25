Собственниками четырёх российских сахарных заводов принято решение о прекращении работы или временном их закрытии. Об этом NEWS.ru сообщили в Союзе сахаропроизводителей России. В производственном сезоне 2020-2021 не будут работать Мелеузовский завод в Башкирии, Нурлатский в Татарстане, Товарковский в Тульской области, а также одно предприятие в Краснодарском крае.

Основной причиной сворачивания производства, по мнению аналитиков Союза, являются убытки от переработки сахарной свёклы и последующей реализации продукции.

В 2019-2020 годах этими сахарными заводами было переработано 1,3 млн тонн свёклы и произведено около 200 тысяч тонн сахара, 22 тыс. тонн жома и 47 тыс. тонн мелассы. Общая численность работников закрываемых предприятий составляет порядка 1500 человек, указывают в организации.

К сведению, в текущем производственном сезоне переработку свёклы вели 74 сахарных завода. Производства расположены в 21 регионе России.

Тревога этой новости в том, что в России ещё никогда не закрывались сразу столько сахарных заводов по экономическим причинам. Правда, перечисленные заводы не являются модернизированными. Любопытно, что ранее даже было трудно себе представить, что предприятия могут закрыться, так как администрации регионов стремились прилагать максимум усилий для их сохранения. Создавались все условия для того, чтобы они работали во что бы то ни стало. Сегодня критерии изменились — если предприятия убыточны, то и сберегать их никто не будет. Но нюанс ещё и в том, что в зоне расположения разоряющихся заводов невыгодно и производство самой свёклы. И закрываются они потому, что им скоро будет нечего перерабатывать. Глеб Тихомиров финансовый директор французской группы компаний "Сюкден" в России финансовый директор французской группы компаний "Сюкден" в России

По словам эксперта, при действующей цене становится невыгодно выращивать источник сахара — свёклу. Её производителям, по его мнению, будет прибыльнее переключить производство на зерно, пшеницу, ячмень.

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Чтобы сахарное производство в России стало рентабельным, а фермерам было выгодно выращивать свёклу, сахар в магазине должен стоить 33 рубля за килограмм, а не 24 рубля, как сейчас (28 тысяч рублей за тонну в оптовом звене — сейчас 20,5 тысячи).

Иначе говоря, если на заводе сахар стоит 28 рублей, то в магазине он должен стоить 33 рубля, — сказал Глеб Тихомиров.

По расчётам Союза сахаропроизводителей, за последние 3 года среднегодовые цены на «сладкую смерть» находились на уровне, не обеспечивающем достаточную рентабельность производства свекловичного сахара, что привело к отрицательному финансовому результату. По данным организации, с учётом ожидаемого объёма производства свекловичного сахара 7,7 млн тонн из свеклы урожая 2019 года и увеличения товарных запасов сахара оптово-отпускные цены снизились до уровня минимальных значений за последние 7 лет.

При этом, по подсчётам Росстата, рентабельность производства снижалась до 3,3%, что существенно ниже среднеотраслевого показателя по всей продукции агропромышленного комплекса.

По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, три-четыре закрывающихся завода — это всего 3% от общих показателей, поэтому, считает он, ухода с рынка нескольких игроков никто не заметит. Более того, добавляет он, сокращать производство сахара вообще следует на 20%, а не на 2%.

Сейчас в России и в мире наблюдается длительное перепроизводство. В связи с этим и российский рынок 4 год подряд находится в режиме перепроизводства сахара. Мы производим больше, чем потребляем, и экспортировать удаётся, увы, не всё. В этом сезоне нашей страной будет произведено более 7,7 млн тонн сахара. Потребление при этом составляет 6 млн тонн в год. Есть небольшой импорт — всего 0,2 млн тонн. Всё, что выше цифры 5,8 млн тонн, нужно экспортировать. В этом году в лучшем случае экспорт видится 1,1 млн тонн. Причём это невероятно рекордный уровень для России. Никогда наша страна столько не вывозила. Евгений Иванов ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

Как объясняет эксперт, производство сахара в России выросло в шесть раз за счёт пятикратного роста продуктивности. Попросту говоря, с тех же площадей наши сельхозпроизводители стали собирать свёклы в пять раз больше, чем это было во второй половине 1990-х годов. Сейчас, по словам Иванова, мы столкнулись с совершенно новым явлением — РФ стала заметным экспортёром в мире, удалось заместить импорт и выйти на экспорт. Но развивать дальше эффективное сахаропроизводство мешают низкие цены, отметил аналитик.