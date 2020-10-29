Силуанов сообщил о заложенных на «социальные вопросы» расходах в бюджете

https://static.news.ru/photo/7ff9f6d0-19e5-11eb-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В государственном бюджете РФ на 2021 год на «социальные вопросы» заложено более 35%. Об этом в четверг, 29 октября, на форуме «Россия зовёт!» сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что на ближайшие три года меры государственной политики будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоёв населения страны. Относящимися к соответствующим слоям министр назвал пенсионеров, низкооплачиваемых сотрудников и других малоимущих граждан.

Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов, - заявил на форме глава ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Министерство финансов рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, но не исключает займов на внешних рынках в этом году, сказал Силуанов.

По его словам, выход на внешние рынке рассматривается и в 2020 году. Это будет зависеть от ситуации в мировой экономике и вокруг России. Министр подчеркнул, что внешние заимствования не являются определяющими.