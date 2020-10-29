Силуанов не исключил займов на внешних рынках до конца 2020 года

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Министерство финансов рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, но не исключает займов на внешних рынках в этом году. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

Что касается евробондов, мы закладываем в бюджет стандартную величину — три миллиарда долларов, правда, у нас на долларовые заимствования сейчас ограничения введены, поэтому если и будем выходить на внешние рынки, то это, скорее всего, будут еврооблигации, — рассказал Силуанов, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «РОССИЯ ЗОВЁТ!»-2020.

По его словам, выход на внешние рынке рассматривается и в 2020 году. Это будет зависеть от ситуации в мировой экономике и вокруг России. Министр подчеркнул, что внешние заимствования не являются определяющими.

Как писал NEWS.ru, Силуанов озвучил условия траты средств Фонда национального благосостояния. Он подчеркнул, что эти средства являются «копилкой» для страховки от снижения цен на нефть.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Силуанов страшно далёк от народа. Он подверг критике министра за изначальную позицию Минфина по вопросу бесплатного питания школьников.