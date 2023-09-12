Нефть марки Brent достигла рекордной стоимости в 2023 году Нефть марки Brent поднялась выше $92 за баррель

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Нефть марки Brent впервые с ноября 2022 года достигла отметки в $92 за баррель. В моменте она прибавляет 1,57%, достигая $92,03 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Данные ОПЕК по нефти в текущий момент указывают на образование на рынке в четвертом квартале 2023 года крупнейшего за 10 лет дефицита нефти в 3 млн баррелей в сутки из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии и России. Эр-Рияд на прошлой неделе уже объявил, что продлит дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день до конца года, даже несмотря на оказываемое на рынки давление.

Росту котировок нефти также помогают данные по инфляции из Китая, сообщают аналитики Investing.com. Они укрепили надежды инвесторов на восстановление китайской экономики. В годовом выражении потребительские цены выросли на 0,1% после снижения на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как в месячном выражении темпы инфляции ускорились с 0,2% до 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Ранее сообщалось, что Нью-Дели намеревается сократить закупки российской нефти, несмотря на существенные скидки. Об этом говорил министр нефти и газа Индии Хардип Пури. По его словам, власти страны, которая до сих пор считалась крупнейшим покупателем нефти из РФ, теперь намерены диверсифицировать импорт сырья. В частности, планируется наладить поставки из стран Персидского залива.