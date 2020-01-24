На Северном морском пути (СМП) основным грузом станет сжиженный природный газ (СПГ) с российских проектов. При этом для массового транзита, конкурирующего с Суэцким, данный маршрут признали неподходящим: даже к 2035 году на него будет распределяться не более 6% от общего грузооборота. Такие выводы следуют из проекта стратегии развития Арктики Минвостокразвития РФ. Главная причина «замороженности» СМП не ледовая шапка, а жёсткий налоговый режим, препятствующий развитию добычи нефти и газа в российских северных широтах, заявляют эксперты.

Согласно документу, который цитируют «Ведомости», к 2024 году перевозки грузов по СМП должны вырасти до 80 миллионов тонн с 20,2 миллиона в 2018-м. До 2030 года они составят 120 миллионов тонн, а в 2035-м — 160 миллионов. Объём транзитных грузов за тот же период должен возрасти с 0,49 миллиона тонн до 10 миллионов, что примерно в тысячу раз меньше, чем проходит через Суэцкий канал в настоящее время.

По мнению авторов стратегии, реализация их плана должна простимулировать разработку новых нефтегазовых провинций, глубокую переработку нефти и производство сжиженного природного газа, говорится в документе. С этой целью предлагается расширять производство на имеющихся и строящихся СПГ, осваивать газовые и нефтяные месторождения и развивать газо- и нефтепроводы, а также модернизировать нефтегазовый сервис, создавая для этого промышленные центры в населенных пунктах Арктики.

С самого начала было понятно, что основным грузом, который пойдёт по СМП будет газ с ямальских заводов «Новатэка». Увы, но газ ещё долго будет оставаться основным содержанием грузопотока. В ближайшее время более 24 млн тонн СПГ в год перевезти по этому пути не получится. Остальное будет зависеть от того, как будет работать Михельсон.

Алексей Безбородов

гендиректор исследовательского агентства InfraNews

По его мнению, то, что сейчас происходит и будет происходить в ближайшие годы в сфере арктической газонефтедобычи — самое обыкновенное «догоняющее» развитие. Дело в том, поясняет Безбородов, что вся стратегия развития строится только на идеях «Новатэка». При этом стратегии «Росатома» не существует. Она — миф и сплошная невнятность, подчёркивает эксперт.

Между тем, по мнению ряда экспертов, развитие как Севморпути, так и добычи газа и нефти тормозит ныне существующая налоговая система.

Тот налоговый режим, который сейчас царит в России, полностью удушает арктическую программу. Как, собственно, и дальневосточную. Хуже того, налоговики послаблений никому не обещают, а собираются всё-только ужесточать. При этом говорят, что деньги на нацпроекты будут забирать у нефтяников за счёт отмены льгот. Если так будет продолжаться, то в Арктике у нас скоро не будет ни газа, ни нефти.

Рустам Танкаев

гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ

По его мнению, власти не учитывают того, что оценочные запасы газа на территории РФ периодически падают (в настоящее время они уже снизились на 7%). Есть опасность, что скоро мы столкнёмся с падением добычи газа и нефти из-за абсолютно не продуманной политики нашего правительства, сетует Танкаев.

media.gazprom-neft.ru

Для прогрессивного развития Севморпути требуется решение большого числа задач, говорит он. Самая главная — это наличие 22-х баз на трассе Северного морского пути (сегодня у РФ их всего 12). Второе — требуется огромный флот (порядка 400 судов): большое количество буксиров, танкеров для перевозки газа, и многие другие виды. При этом у РФ в настоящее время есть только ледокольный флот в количестве 7 судов. Кроме того, замечает специалист, транспортная инфраструктура самого СМП должна дополняться параллельной сухопутной инфраструктурой (аэродромами, железными дорогами, сооружениями для обеспечения загрузки СМП).

А ведь важно понимать, что Северный морской путь, который на 35% короче Суэцкого канала, вследствие глобального потепления освободился от льдов уже почти наполовину! А это значит что период навигация с каждым годом только увеличивается. По русскому арктическому пути из Шанхая в Лондон можно проплыть быстрее, чем по египетскому каналу, утверждают эксперты.

По словам инвестора ТОР «Камчатка» Алексея Кириленко, сегодня Северный морской путь «открыт и проходим судами практически любого типа». «Зарубежные путешественники говорят, что он безопаснее, чем та же канадская Арктика, в нём меньше льда и проще ходить», — процитировала его слова пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

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