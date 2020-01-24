На Северном морском пути (СМП) основным грузом станет сжиженный природный газ (СПГ) с российских проектов. При этом для массового транзита, конкурирующего с Суэцким, данный маршрут признали неподходящим: даже к 2035 году на него будет распределяться не более 6% от общего грузооборота. Такие выводы следуют из проекта стратегии развития Арктики Минвостокразвития РФ. Главная причина «замороженности» СМП не ледовая шапка, а жёсткий налоговый режим, препятствующий развитию добычи нефти и газа в российских северных широтах, заявляют эксперты.

Согласно документу, который цитируют « Ведомости », к 2024 году перевозки грузов по СМП должны вырасти до 80 миллионов тонн с 20,2 миллиона в 2018-м. До 2030 года они составят 120 миллионов тонн, а в 2035-м — 160 миллионов. Объём транзитных грузов за тот же период должен возрасти с 0,49 миллиона тонн до 10 миллионов, что примерно в тысячу раз меньше, чем проходит через Суэцкий канал в настоящее время.

По мнению авторов стратегии, реализация их плана должна простимулировать разработку новых нефтегазовых провинций, глубокую переработку нефти и производство сжиженного природного газа, говорится в документе. С этой целью предлагается расширять производство на имеющихся и строящихся СПГ, осваивать газовые и нефтяные месторождения и развивать газо- и нефтепроводы, а также модернизировать нефтегазовый сервис, создавая для этого промышленные центры в населенных пунктах Арктики.

С самого начала было понятно, что основным грузом, который пойдёт по СМП будет газ с ямальских заводов «Новатэка». Увы, но газ ещё долго будет оставаться основным содержанием грузопотока. В ближайшее время более 24 млн тонн СПГ в год перевезти по этому пути не получится. Остальное будет зависеть от того, как будет работать Михельсон. Алексей Безбородов гендиректор исследовательского агентства InfraNews гендиректор исследовательского агентства InfraNews

По его мнению, то, что сейчас происходит и будет происходить в ближайшие годы в сфере арктической газонефтедобычи — самое обыкновенное «догоняющее» развитие. Дело в том, поясняет Безбородов, что вся стратегия развития строится только на идеях «Новатэка». При этом стратегии «Росатома» не существует. Она — миф и сплошная невнятность, подчёркивает эксперт.

Между тем, по мнению ряда экспертов, развитие как Севморпути, так и добычи газа и нефти тормозит ныне существующая налоговая система.

Тот налоговый режим, который сейчас царит в России, полностью удушает арктическую программу. Как, собственно, и дальневосточную. Хуже того, налоговики послаблений никому не обещают, а собираются всё-только ужесточать. При этом говорят, что деньги на нацпроекты будут забирать у нефтяников за счёт отмены льгот. Если так будет продолжаться, то в Арктике у нас скоро не будет ни газа, ни нефти. Рустам Танкаев гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ

По его мнению, власти не учитывают того, что оценочные запасы газа на территории РФ периодически падают (в настоящее время они уже снизились на 7%). Есть опасность, что скоро мы столкнёмся с падением добычи газа и нефти из-за абсолютно не продуманной политики нашего правительства, сетует Танкаев.

media.gazprom-neft.ru

Для прогрессивного развития Севморпути требуется решение большого числа задач, говорит он. Самая главная — это наличие 22-х баз на трассе Северного морского пути (сегодня у РФ их всего 12). Второе — требуется огромный флот (порядка 400 судов): большое количество буксиров, танкеров для перевозки газа, и многие другие виды. При этом у РФ в настоящее время есть только ледокольный флот в количестве 7 судов. Кроме того, замечает специалист, транспортная инфраструктура самого СМП должна дополняться параллельной сухопутной инфраструктурой (аэродромами, железными дорогами, сооружениями для обеспечения загрузки СМП).

А ведь важно понимать, что Северный морской путь, который на 35% короче Суэцкого канала, вследствие глобального потепления освободился от льдов уже почти наполовину! А это значит что период навигация с каждым годом только увеличивается. По русскому арктическому пути из Шанхая в Лондон можно проплыть быстрее, чем по египетскому каналу, утверждают эксперты.

По словам инвестора ТОР «Камчатка» Алексея Кириленко, сегодня Северный морской путь «открыт и проходим судами практически любого типа». «Зарубежные путешественники говорят, что он безопаснее, чем та же канадская Арктика, в нём меньше льда и проще ходить», — процитировала его слова пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.