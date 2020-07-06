Счётная палата проверит эффективность господдержки россиян в пандемию

https://static.news.ru/photo/14d5202a-bffc-11ea-a4df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

Счётная палата РФ намерена проверить в 2020 году эффективность работы государственных органов по поддержке россиян во время пандемии коронавирусной инфекции.

Руководством Счётной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями. Контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом, — приводят сообщение ведомства в ТАСС.

Отмечается, что специалисты Счётной палаты проверят выплаты сотрудникам медицинских учреждений, которые работают с коронавирусными пациентами, а также использование федерального бюджета на покупку техники для борьбы с коронавирусом, в том числе аппаратов ИВЛ.

Кроме того, ведомство проверит мероприятия, связанные с борьбой от последствий пандемии. Так, например, под мониторинг ведомства попадут меры гарантированной поддержки отраслей экономики, эффективность поддержки рынка ипотечного кредитования и межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов, а также исполнение программ госзаимствований и средств ФНБ.

Уточняется, что в план проверок вошли и другие контрольные мероприятия.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что введение в эксплуатацию федерального информационного регистра упростит получение россиянами государственной поддержки.