Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков

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Руководство Сбербанка приняло решение снизить ставки на рефинансирование ипотечных кредитов из других кредитных организаций на 0,6 процентных пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Таким образом, минимальная ставка рефинансирования составляет теперь 7,9%.

Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых, — отметили в пресс-службе.

Ранее Сбербанк принял решение о снижении первоначального взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья. К этому решению кредитную организацию привело падение спроса на такие займы из-за пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы кредитной организации, для участников зарплатных проектов минимальный первоначальный взнос уменьшился на 5% — до 10% от стоимости недвижимости. Оформившие ипотеку без подтверждения дохода и занятости клиенты смогут платить на 20% меньше — всего 30%.

Как писал NEWS.ru, россияне стали чаще пропускать платежи по ипотечным кредитам. Темпы прироста просроченной задолженности по таким займам выросли в пять раз.