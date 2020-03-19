https://static.news.ru/photo/04273726-6963-11ea-b2c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль вышел на второе место по волатильности к американскому доллару, на первом — мексиканский песо.

Вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трёхмесячных опционов, составила 24,9%, песо — 26,5%. К началу 2020 года рубль занимал шестое место по волатильности, 17 марта — третье. За 18 марта 2020 года доллар подорожал по отношению к рублю более чем на пять рублей, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE продолжают снижаться. Торги шли на уровне $24,9 за баррель, следует из данных на вечер 18 марта.