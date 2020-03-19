Российский рубль вышел на второе место по волатильности к американскому доллару, на первом — мексиканский песо.
Вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трёхмесячных опционов, составила 24,9%, песо — 26,5%. К началу 2020 года рубль занимал шестое место по волатильности, 17 марта — третье. За 18 марта 2020 года доллар подорожал по отношению к рублю более чем на пять рублей,
Как писал NEWS.ru ранее, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE продолжают снижаться. Торги шли на уровне $24,9 за баррель, следует из данных на вечер 18 марта.
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