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Руководитель Роструда Иван Шкловец рассказал, как будет оплачиваться труд в продолжительные новогодние выходные. Он объяснил, что зарплата не уменьшится и будет выплачена в соответствии с Трудовым кодексом. Об этом сообщила газета «Известия».

Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение, — приводит слова Ивана Шкловца газета.

Размер зарплаты и то, как она будет выплачиваться, закреплены в трудовом договоре или соглашении, пояснил руководитель Роструда.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, за счёт чего выросли доходы жителей России. По его мнению, этого удалось добиться благодаря повышению зарплат, пенсий и социальных пособий, а также замедлению темпов инфляции.