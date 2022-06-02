Ростех нашел замену системе SWIFT

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания «РТ-Техприемка» госкорпорации «Ростех» представила промышленную блокчейн-платформу Cells и прикладные решения на её основе, включая систему платежей в международных расчётах, которая может стать полноценной заменой системе SWIFT. Как сообщается на сайте госкорпорации, новая система обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты.

Цифровая платёжная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, <...> позволит перейти на расчёты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики, — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На основе Cells также реализуется система хранения данных, блокчейн-платформа для создания веб-приложений, защищённых от взлома и DDOS-атак, сервис «цифрового паспорта», система «цифрового ЖКХ» и другие решения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что приоритетной финансовой целью России является подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является отечественным аналогом SWIFT. Он также сообщил о необходимости синхронизации платежной системы «Мир» с системами стран — участниц объединения.