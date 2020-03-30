https://static.news.ru/photo/877b902c-7322-11ea-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Wiesler/imageBROKER.com/Global Look Press

Пшено на последней неделе марта подорожало на 2 395 рублей за тонну — до 25 915 рублей. В феврале тонна пшена стоила 22 790 рублей.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в компании «ПроЗерно». Там также подчеркнули, что цены на гречку и рис, резко взлетевшие в середине марта на фоне ажиотажного спроса, в конце месяца снизились.



Так, темпы роста цен на гречневую крупу снизились до 3 235 рублей с 9 575 рублей неделей ранее. Теперь тонна гречки стоит 53 375 рублей. Что касается риса, то на минувшей неделе эта крупа подорожала на 3 010 рублей, до 39 645 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 5 450 рублей.

Ранее Минэкономразвития согласовало проект постановления о введении временной квоты на экспорт зерна из России с 1 апреля. Предположительно, она составит 7 млн тонн. Решение принято в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Ранее такую меру предложил Минсельхоз РФ. Речь шла о наиболее важных для внутреннего рынка зерновых культурах: пшенице, кукурузе, ячмене и ржи.

Повышение рублёвых цен на зерно сейчас вполне адекватно ситуации, писал NEWS.ru. Страдают рынки производственных и сырьевых товаров, в частности, нефти, из-за снижения деловой активности и сокращения спроса, объясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.