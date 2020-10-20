Росстат займётся подробным изучением кассовых чеков жителей РФ

https://static.news.ru/photo/d34a768e-12c4-11eb-875e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат начнёт использовать данные контрольно-кассовой техники для расчёта индекса потребительских цен в РФ, а структурировать информацию из чеков ведомство собирается с помощью технологий машинного обучения. По итогам проекта эксперты примут решение об использовании в расчётах также больших данных (big data).

Росстат не меняет методологию расчёта индекса потребительских цен. Мы расширяем число источников данных. На первом этапе анализируем международную практику, разрабатываем концепцию использования данных контрольно-кассовой техники и формируем алгоритмы работы с ними, — добавил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, ведомство довольно быстро рассчитывает данные по инфляции, представляет информацию не позднее 4–6 суток после окончания месяца. Стоимость свыше 500 товаров фиксируется в более чем 76 тысячах торговых точек в 282 городах, это масштабный и дорогостоящий анализ, пишет «Парламентская газета». Росстат планирует использовать данные крупнейших онлайн-порталов, торговых сетей и операторов сотовой связи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян в следующем году ожидает рост цен на Интернет как минимум на 10%. Почти две трети опрошенных топ-менеджеров провайдеров полагают, что рост составит 15–20%, ещё 10% респондентов предрекают рост на 20%. В том, что тарифы вырастут больше, чем прогнозируется уровень инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей.