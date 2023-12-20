Россию заподозрили в превышении квот ОПЕК+ Bloomberg: Россия увеличила поставки нефтепродуктов вопреки квотам ОПЕК+

Фото: Jriy Bereznuk/Russian Look/Global Look Press

Россия увеличила поставки нефтепродуктов вопреки взятым на себя обязательствам по квотам ОПЕК+, сообщает Bloomberg. Отмечается, что период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России составили в среднем 2,4 млн баррелей в сутки.

Как пишет агентство, если рассматривать недельный уровень, то поставки превысили 3 млн баррелей в день, что стало рекордом с конца марта. При этом выросли и морские поставки сырья.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти. Со 2 ноября добыча сырья сократилась на 2 млн баррелей в сутки.

В начале ноября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что страна до конца 2023 года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это поможет усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков. Новак добавил, что анализ рынка в перспективе покажет, стоит ли менять динамику этой меры.

Ранее в Счетной палате РФ сообщили, что доля нефтегазовых доходов российского бюджета за три квартала года уменьшилась до минимального уровня с 2007 года. В процентном выражении они потеряли 15 процентных пунктов.