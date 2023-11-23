Доходы России от продажи нефти и газа снизились до минимума Счетная палата: доля нефтегазовых доходов в бюджете стала минимальной за 16 лет

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Доля нефтегазовых доходов российского бюджета за три квартала года уменьшилась до минимального уровня с 2007-го, сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. В абсолютном выражении они снизились в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей, а в процентном выражении потеряли 15 п. п., упав до 28,3% от всех поступлений.

В последний раз сопоставимое значение отмечалось в пандемийном 2020 году. Тогда за девять месяцев доля нефти и газа в бюджете составила 29%. В Счетной палате падение нефтегазовых доходов объяснили тем, что снизились поступления НДПИ и вывозные пошлины на энергоресурсы.

При этом возросли доходы не от нефти и газа. За период с января по сентябрь они поднялись на 2,93 трлн, до 14,16 трлн рублей. По мнению экспертов, этому способствовал бюджетный импульс, увеличивающий спрос в экономике и способствующий в том числе росту налоговых доходов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании в Госдуме, заявил, что общие расходы федерального бюджета России выросли в два раза за последние пять лет. По его словам, в 2024 году расходы бюджета составят около 36,6 трлн рублей. Средства на увеличение расходов поступят в бюджет за счет мобилизации доходной базы.