Стало известно, как Россия будет сокращать экспорт нефти Новак: РФ будет сокращать экспорт нефти на 300 000 баррелей в сутки

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия до конца 2023 года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 000 баррелей в сутки, передает пресс-служба правительства. Также, по его словам, в перспективе анализ рынка покажет, стоит ли менять динамику этой меры.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года. В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти, — заявил Новак.

Дополнительное добровольное сокращение проводится для того, чтобы усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков. Оно продлится до конца 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что государство продолжит сотрудничество с ОПЕК+ по продлению договоренностей в 2024 году. При этом он отметил, что в рамках этих проектов Россия обмениваться технологиями и опытом с другими странами. Он добавил, что входящие в ОПЕК+ страны всегда ищут общий консенсус при расхождении в позициях.