Россияне стали хуже платить по ипотеке

https://static.news.ru/photo/eb9496ee-ca98-11ea-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане России стали чаще пропускать платежи по ипотечным кредитам. Темпы прироста просроченной задолженности по таким займам выросли в пять раз. Об этом сообщается в отчёте коллекторского агентства «Долговой консультант».

В сводке поясняется, что речь идёт о кредитах, которые не погашаются 90 и более дней. Таким образом, с января по май объём проблемных кредитов вырос на 2,6 млрд рублей.

Специалисты сравнили этот показатель с 2019 годом за аналогичный период. Тогда рост проблемной задолженности достиг лишь 541 млн рублей, отметил генеральный директор коллекторского агентства Денис Аксёнов.

В абсолютных цифрах при среднем размере кредита в 2,3 млн рублей новые просроченные ипотечные кредиты означают, что еще 1100 семей в стране в ближайшей перспективе должны будут расстаться со своим жильем, — сказал он «Российской газете».

Последствия пандемии коронавируса, по его мнению, будут влиять на погашение кредитов по ипотеке до конца года. Сейчас платёжеспособность жителей России ещё не восстановилась, а программы реструктуризации, которые предоставляют банки, оказались слишком дорогими для многих их клиентов.

Помимо этого, в Центробанке подсчитали, что в рублёвом выражении объём просроченной задолженности к 1 июня достиг 66,1 млрд рублей. На начало 2020 года сумма была на уровне 63,8 млрд рублей.

Чтобы поддержать интерес к таким кредитам среди населения, руководство Сбербанка приняло решение о снижении первоначального взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья.

По данным пресс-службы кредитной организации, для участников зарплатных проектов минимальный первоначальный взнос уменьшился на 5% — до 10% от стоимости недвижимости. Оформившие ипотеку без подтверждения дохода и занятости клиенты смогут платить на 20% меньше — всего 30%.

При этом замглавы ведомства Алексей Моисеев заявил, что продление мер государственной поддержки по ипотеке со ставкой 6,5% грозит бюджету финансовой пирамидой.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минстрое заявили о необходимости снижения стоимости жилья.