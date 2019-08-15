https://static.news.ru/photo/f45f8e86-bfaa-11e9-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Объём вкладов в иностранной валюте вырос в России за I полугодие на 9%, до $96 млрд.

При этом объём рублёвых вкладов в несколько раз превышает объём валютных — 23 трлн против 6 трлн по текущему курсу соответственно. Но в Центробанке отметили, что темпы прироста вкладов в нацвалюте были ниже, чем в иностранной, и составили 2,5%, пишут « Известия ».

По мнению экспертов в области финансов, интерес россиян к иностранной валюте связан с ожиданием инфляции на фоне повышения ставки НДС.

Как уже писал News.ru, национальная российская валюта ускорила снижение вслед за нефтью. Доллар впервые с начала мая 2019 года превысил отметку в 66 рублей.