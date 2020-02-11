https://static.news.ru/photo/cdbea226-4c7c-11ea-8c4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian LooK/Global Look Press

Россияне рассказали, насколько они довольны своей зарплатой и что могут купить на неё. Удовлетворены получаемым доходом только 19% работающих, недовольны своей зарплатой все остальные — 81%.

Хорошим свой доход считают только 2% россиян, которые считают, что могут купить на неё всё, что захотят. Ещё 42% россиян считают свою зарплату средней и отмечают, что им приходится ограничиваться себя в своих покупках, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Хватает денег только на необходимое 56% опрошенных.

Повышения зарплаты в этом году дождались всего 8% россиян. Ещё 5% заявили, что повышения не было, но «скоро должны повысить». Не повышали зарплату 87% работников.

Работодатели в большинстве не определились, будут ли повышать зарплату работникам — таких 40%. Не собираются повышать 35%, ещё 25% работодателей всё же планируют поднять зарплату сотрудникам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прошедший конкурс на вакансию «генеральный директор / CEO» в Новосибирске будет получать 800 тысяч рублей в месяц. По данным рекрутингового портала HeadHunter, от 500 тысяч рублей в месяц готовы платить в Москве советнику генерального директора по работе с банками в столице, а финансовому директору и E-commerce-директору — до миллиона.