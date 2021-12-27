Россияне могут остаться без новогодних подарков из-за затора фур на границе

Грузоперевозчики предупредили о заторе из более тысячи фур на российско-китайской границе. Из-за этого некоторые россияне могут остаться без новогодних подарков, пишут «Известия».

Причиной стало закрытие 3 декабря четырёх из пяти пропускных пунктов на границе с Китаем из-за коронавируса. Все грузовики направились в единственную открытую точку Суйфыньхэ, и это стало причиной коллапса. Пропускная способность оставшегося открытым КПП — одна-две машины в день. Причём в первую очередь проходят фуры с продуктами, а остальные вынуждены неделями стоять у границы.

Часть товара везут именно к новогодним праздникам, но открыть другие пункты пропуска Китай, по предварительным данным, сможет только в 20-х числах января. Эксперты считают, что в следующем году ситуация только усложниться из-за ужесточения правил пересечения границы с китайской стороны.

Как сообщили представители некоторых компаний, сроки доставки начали увеличиваться ещё в начале пандемии. Поэтому многие отправители предпочли перейти на перевозки грузов авиа-, ж/д и морским транспортом. Крупнейший поставщик Китая AliExpress отправляет свои товары в Россию только на самолётах. Автомобильными грузоперевозками компания пользуется в очень ограниченном объёме.

Как сообщили сами грузоперевозчики, проблема с задержкой товаров на границе больше коснулась небольших компаний, которые не могут покупать товар впрок. Крупные фирмы к такой ситуации оказались готовы: они заказали необходимый товар к зимнему сезону ещё летом и получили его в октябре-ноябре.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитической компании Clarkson Research Services, на кризисе, вызванном пандемией коронавируса, компаниям по морским грузоперевозкам удалось достичь рекордной прибыли.