Россиянам посоветовали отказаться от продажи автомобилей

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Президент России Владимир Путин заявил, что в случае ухода из страны иностранные партнёры могут нанести ущерб в том числе и себе, тогда как РФ приобретёт дополнительные компетенции. При этом Россия всё равно решит поставленные задачи.

Мы всё равно решим задачи, которые перед нами стоят. Даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретём дополнительные компетенции, — подчеркнул президент. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов...