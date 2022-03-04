Россиянам посоветовали отказаться от продажи автомобилей
Руководитель Федерации автовладельцев в Новосибирске Ашурков: лучше не продавайте машины
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:39, 04 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Лучше отказаться продавать свой автомобиль, если были планы это сделать, сообщил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков изданию «Сиб.фм». Спрос на машины вырос, потому что неизвестно будущее: сколько они будут стоить, каким станет курс рубля, отметил он.
Наиболее безопасный способ, на мой взгляд, — это снять свой автомобиль с продажи и, наоборот, купить автомобиль, если есть средства и есть в нём необходимость. То есть: если продаёте — лучше не продавать, если покупаете — то лучше купить. Цены явно пойдут вверх, — сказал Ашурков.
Ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации в Новосибирске Алексей Носов посоветовал довериться практике новосибирцев и обратить внимание на японский автопром.
Ранее автоконцерн Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье. Официальный представитель объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.
Также приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, как и поставки в Россию, немецкий концерн Volkswagen. Отмечается, что сотрудники Volkswagen в РФ будут получать пособие по неполной занятости.