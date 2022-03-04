Россиянам объяснили, стоит ли сейчас покупать жильё

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в комментарии для NEWS.ru прокомментировал изменение цен на квартиры в Московском регионе и призвал россиян не спешить с покупкой недвижимости в кризисное время. По его словам, курс доллара и евро не влияет на стоимость квадратных метров. Новостройки сейчас могут подешеветь, но это не значит, что их нужно скупать.

Если кто-то считает, что курс доллара влияет на цены на новостройки, он ошибается. По опыту кризиса 2014 года курс доллара и евро никак не влиял на цены на новостройки. Мы скорее ожидаем снижения цен на новостройки, чем на рост цен. Покупка квартиры — серьёзный шаг, и до кризиса они тоже были большие, на обычную зарплату их нельзя было позволить. Тут надо подходить к этому вопросу чисто экономически — сейчас не то время, чтобы покупать. Нужно переждать, — подчеркнул Крохин.

Он призвал россиян не принимать поспешных решений. Обстановка на мировой арене заставляет граждан тратить деньги, однако этого неправильный шаг.

Я считаю, что, несмотря на информационный фон, существующий сегодня, я возмущён определённым информационным накатом на нашу страну, граждан и так далее. Несмотря на это, людям нужно соблюдать спокойствие и не предпринимать резких финансовых действий. Я хочу сказать в отношении девелоперов — рынок всё разрулит, — считает эксперт.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов полагает, что постепенно спрос на жильё будет снижаться и в случае стабилизации геополитической обстановки цены могут снизится на 10–25%. На рынке первичного жилья всё будет зависеть от того, продлят ли власти льготную ипотеку после 1 июля. Другие эксперты отмечают, что в нынешних условиях властям необходимо субсидировать кредиты и расширить действующие льготные программы, чтобы минимизировать негативные последствия девальвации рубля.

Ранее попавший под санкции банк ВТБ объявил, что с понедельника, 28 февраля, поднимает ставки по ипотеке на четыре процентных пункта. Из-за ситуации на Украине Запад ввёл блокирующие санкции в отношении банка, заморозив его активы в США и Великобритании.