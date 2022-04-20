Россиянам объяснили, почему портрет Жириновского должен появиться на рублях

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, недавно скончавшийся от коронавирусной инфекции, был человеком-эпохой. Такой политик достоин увековечивания на памятных купюрах, и это меньшее, что мы можем для него сделать, заявил руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин в разговоре с NEWS.ru. Ранее ЛДПР предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной выпустить тираж купюр с портретом Жириновского.

Мы выдвинули эту инициативу с целью увековечить Владимира Жириновского, так как деньги — это то, что большинство граждан страны периодически держат в руках, коллекционируют, да и просто деньги постоянно на виду, плюс нам показалось, что большинство граждан поддержат это решение, сказал Дюпин.

Также в ЛДПР отметили, что речь идёт только о памятных купюрах.

Естественно, речь идёт об ограниченном тираже, ЛДПР не претендует на то, чтобы на постоянной основе какую-то купюру выпускать, но увековечить Владимира Вольфовича как минимум стоит, — отметил Дюпин.

Жириновский скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти лидера ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.

Также накануне с могилы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, похороненного на Новодевичьем кладбище, неизвестные похитили ленту, оставленную его сыном Игорем Лебедевым.