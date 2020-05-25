Россияне на удалённой работе смогут возмещать дополнительные расходы на электроэнергию, Интернет, телефонию и компьютерные программы. О таком предложении говорится в законопроекте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), который предполагается рассмотреть в Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений (документ есть в распоряжении NEWS.ru) в ближайшее время. Минтруд не смог оперативно прокомментировать нашему изданию данную инициативу.

Для изменения трудового режима необходимо будет оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником, которое должно оговаривать порядок и сроки возмещения расходов, возникших в процессе удалённого труда. В допсоглашении также нужно установить, какое время определяется как рабочее и когда человек должен быть на связи, когда и как исполнитель отчитывается о проделанных объёмах работ, а также по каким каналам оптимально взаимодействовать с работодателем.

Кроме того, там есть указание о том, что зарплату удалённого сотрудника нельзя будет снизить, если он справился со всеми заданиями. Помимо этого, новый документ предлагает уточнить категории работников, которые имеют преимущественное право перехода на удалённый режим.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный орган ФНПР газета «Солидарность» цитирует слова секретаря профсоюза Николая Гладкова, который говорит о том, что сегодня в трудовом законодательстве в принципе отсутствует понятие временной удалённой работы. Вот почему профсоюзы настаивают на регулировании такой формы занятости и на соответствующих гарантиях для сотрудников, которые работают по этому принципу, пишет профиздание.

По его словам, описанная в ТК дистанционная работа — несколько другой формат, регулируемый отдельным договором. А «удалёнка», с которой сейчас столкнулись миллионы граждан по всей стране, должна регулироваться дополнением к действующему трудовому договору, в котором нужно чётко описывать место, время и условия работы.

Дополнение Трудового кодекса статьей 72.3 направлено на обеспечение единообразного подхода к оформлению дополнительных соглашений к трудовому договору о временном выполнении трудовых функций вне стационарного рабочего места (о временной удаленной работе), получивших широкую практику в период распространения на территории Российской Федерациии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Акцентируется внимание на обязательных условиях дополнительного соглашения к трудовому договору о временном выполнении трудовой функции вне стационарного рабочего места, на гарантиях соблюдения прав работника в период временной удаленной работы, а также вводится перечень категорий работников, имеющих преимущественное право, оформить указанное дополнительное соглашение, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Компенсация расходов, связанных с трудовой деятельностью, не только справедлива, но и отвечает интересам обеих сторон, полагает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Аргументируется это тем, что значительная часть современных профессий требует больших вычислительных мощностей, скоростного трафика и качественного ПО. Если возложить эти расходы на работника, то с высокой вероятностью это обернётся против работодателя, говорит эксперт.





Например, из соображений экономии (или по незнанию) люди будут приобретать компьютеры, которые плохо справляются с тяжеловесными профессиональными пакетами программ. Просто потому, что раньше им не приходилось в домашних условиях устанавливать и использовать на одном устройстве столько рабочих приложений. В итоге пострадает качество работы. Аналогично с платными приложениями. Есть пользователи, которым проще купить платный пакет офисных программ, или, по крайней мере, они знают, как это сделать бесплатно. Но многие будут экономить или пользоваться альтернативным софтом или пиратскими версиями. В итоге всё будет работать медленно, плюс возникают риски утечки корпоративных данных. Валерий Емельянов аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

А теперь встаёт главный вопрос: пойдут ли на это работодатели. Многие пойдут, считает аналитик, особенно в тех сферах, где можно сократить расходы за счёт перевода части сотрудников на удалённую работу. Содержание офиса — это колоссальная часть административных издержек любой компании. В среднем организация одного рабочего места (с учётом аренды помещений) обходится в 500-600 тысяч рублей в год на человека, а в IT-компаниях может доходить и до 1 млн рублей в год, подсчитал аналитик.

Не сложно увидеть, что за эти деньги можно обеспечить каждого сотрудника всем необходимым на дому совершенно безвозмездно, и компания всё равно останется в плюсе. Конечно, лучше такой переход делать не в период кризиса, чтобы не возникали двойные расходы и на офис, и на организацию удалёнки. Но для небольших новых компаний, а также для особо динамичных бизнесов оплата надомных издержек проблемой не станет, — уверен специалист.

По мнению гендиректора компании «ОрдерКом» Дмитрия Галушко, «в РФ, даже если поправки и будут приняты, работать это не будет: примерно три тысячи рублей будет официально выплачено, но вычтено из „серой“ суммы».

А ещё неясен вопрос и на счёт готовности работодателей выплачивать компенсации на фоне сокращения рабочих мест — сколько компаний, столько будет принято разных решений. Соответственно, и компромиссы в этом вопросе — предмет отдельной договорённости в каждом конкретном случае. Кому-то проще набрать новых сотрудников, кто-то превыше всего ценит имеющиеся кадры и готов нести затраты не только ради их сохранения, но и для того, чтобы улучшить им условия труда. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

В случае принятия поправки, работодателей обяжут осуществить выплаты персоналу уже сейчас, однако в настоящее время это будет не для всех удобно, объясняет профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова.

Я думаю, что большинство из них будет искать способ уклониться от возмещения работникам понесённых расходов на электроэнергию и Интернет. Если работодатель выплатит премиальные за результативность работников, в эту премию могут быть заложены и издержки «самоудалённого» персонала. Елена Яхонтова профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС

Принятие данного предложения значительно ухудшит финансовое положение работодателей, которые уже находятся в тяжёлой материальной ситуации, убеждена доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. Субъекты предпринимательской деятельности и так стараются технически оснастить своих работников для выполнения трудовых функций, исходя из своих возможностей, замечает она.

Работодатели в настоящий момент изыскивают возможности обеспечивать удалённую работу сотрудников, избегая при этом увольнений и сохраняя заработную плату работникам. Следовательно, не совсем справедливо было бы возлагать на работодателей дополнительные обязательства. Установив компенсацию сотрудникам по затратам на электроэнергию, законодатель поставит группу таких работников в преимущественное положение по сравнению с остальными физическими лицами-пользователями электроэнергии, к которым также можно отнести индивидуальных предпринимателей, самозанятых и др. Наталья Свечникова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова

Что касается возможности набрать дистанционных работников, которым можно будет не оплачивать указанные расходы, добавляет профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков, «наверное, так можно сделать по примеру так называемых „гастарбайтеров“, но и получить при этом, соответственно, неконкурентоспособные или недостаточно качественные товары». Хотя, если предлагаемый порядок оплаты затрат будет закреплён законодательно, в легальном поле, вопроса, оплачивать ли эти затраты, не возникнет, заключил экономист.