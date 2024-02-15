Россиян предупредили о возможном подорожании пива Пивовар Мамонтов: производители столкнулись с 30-процентным подорожанием сырья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производители пива пытаются не допустить роста цен на фоне подорожания сырья и новых правил маркировки напитка, рассказал в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. По его словам, пивовары сталкиваются с удорожанием сырья и процессов до 30%, что может повлиять на розничные цены.

Пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы сдерживать рост стоимости и продолжать предлагать продукцию по доступным для потребителей ценам. Происходит это, в частности, в условиях постоянного повышения цен на сырье и упаковку <...>, а также роста общей стоимости производства пивоваренной продукции, — подчеркнул эксперт.

Как отмечает издание, с 15 января в России начали действовать новые правила маркировки пивной продукции. Так, стала обязательной маркировка пива в потребительской упаковке не из стеклянной тары и не из полимеров. При этом розничные сети оказались не готовы к выполнению новых требований. Однако, по словам Мамонтова, маркировка действительно актуальна именно в категории разливного пива, так как именно там сосредоточен самый значительный объем контрафактной продукции.

Ранее стало известно, что российские розничные сети начали отказываться от продажи разливного пива. Магазины сообщили о нерентабельности продажи пива в кегах.