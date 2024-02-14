Российские торговые сети стали отказываться от разливного пива РБК: пивовары столкнулись с отказами розничных сетей от разливного пива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые розничные сети в России стали отказываться от продажи разливного пива, сообщает РБК. С проблемой, в частности, столкнулась пивоваренная компания «Балтика» и ряд менее крупных пивоваров. Как отмечается, магазины сообщили о нерентабельности продажи пива в кегах.

По данным агентства, проблема возникла из-за нового требования передавать сведения о подключении емкостей с пивом к оборудованию для розлива и данные о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Пивовары констатируют, что розничные продавцы оказались не готовы выполнить эти требования.

В ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») не подтвердили проблемы с продажей пива в розницу.

Десятки тысяч компаний ежедневно подают в систему информацию о продажах пива. Всего зарегистрировано 68 230 розничных участников. Мы на прямой связи со всем рынком. Ни одного примера торговой организации, отказавшейся от реализации пива из-за маркировки, нам неизвестно, «жалобщики» их тоже не называют ни в протоколе, ни нам, — отметили в ЦРПТ.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что в этом году продажи пива в пластиковых бутылках снизятся. Эксперт подчеркнул, что одной из основных причин станет падение интереса к такой продукции со стороны потребителей. При этом доля продаж пива в алюминиевых банках может вырасти на 6%, считает он. На это в том числе влияет интерес молодого поколения к экологичности и заботе об окружающей среде.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов при этом предупреждает, что пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее водочного. Он отметил, что после «пенного» пациент рискует перейти на более крепкие напитки.