Россиян предупредили о возможном дефиците сахара и бананов

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Небольшой дефицит по сахару и экзотическим фруктам можно ожидать в России в этом году. Об этом сообщил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в интервью «Известиям».

Но, согласно последним данным о ходе весенне-полевых работ, уже практически больше 90% сахарной свеклы посеяно. Кроме того, природно-климатические условия сейчас достаточно благоприятные, чтобы засеяться в необходимом объёме, — отметил министр.

По словам Камаляна, пока в России сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам и ягодам. Но в большей степени это касается экзотических фруктов — цитрусовых, киви, бананов. Потребности рынка практически наполовину обеспечивают страны ЕАЭС. Остальное импортируется из третьих стран.

Страны Евразийского союза в будущем планируют наращивать производство плодов и ягод.

Большая часть фруктов и ягод к нам поставляется из Азии, Африки, Южной Америки, поэтому я не думаю, что в этом вопросе может возникнуть какая-то проблема, — резюмировал Камалян.

Ранее Росстат сообщил о понижении цен на сахар-песок на 0,9%. На 3% подешевели яйца куриные, на 2,6% — плодоовощная продукция.