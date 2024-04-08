Россиян предупредили о резком росте цен на смартфоны и ноутбуки Эксперт Липов: цены на смартфоны и ноутбуки могут взлететь на 170%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков ушедших из России брендов может привести к резкому росту цен на гаджеты, заявил NEWS.ru директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. По его словам, в моменте электроника может подорожать на 150-170%, как это уже было весной 2022 года. Кроме того, подобный запрет может спровоцировать создание «черного» рынка, считает эксперт.

С началом СВО и введением антироссийских санкций рост цен на отдельные товары доходил до 200%. Думаю, в случае запрета на параллельный импорт техники цены на смартфоны и ноутбуки [ввозимые по «серым» схемам] могут в моменте взлететь на 150-170%, — заявил Липов.

Он пояснил, что в результате закрытия параллельного импорта для техники количество поставщиков на рынке сократится, что может привести к ситуации, когда спрос превышает предложение. А это, в свою очередь, может спровоцировать рост цен и создать условия для возникновения «черного» рынка, считает Липов.

Ранее Консорциум Автономная некоммерческая организация (АНО) «Вычислительная техника», объединяющий ряд крупных производителей электроники в России, предложил исключить смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. С инициативой по продвижению российских товаров АНО обратилась в Минцифры.

Также организация предлагает давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты для стимулирования производства и закупки техники для массового сегмента.