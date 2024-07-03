Россия придумала, как с помощью криптовалют увернуться от санкций Гузнов: в России хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут легализовать стейблкоины, это выгодно для международных расчетов в условиях санкций, зампред Центрального Банка Алексей Гузнов в беседе с «Известиями». Отмечается, что это вид криптовалют, которые не привязаны к определенному курсу валют, а потому они менее волатильны. По его словам, важно проработать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать и использовать для трансграничных платежей.

Понимание пока формируется, и, надеюсь, в ближайшее время оно выльется в текст [законопроекта], — отметил он

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что в последнее время Россия все чаще стала прибегать к альтернативным платежным механизмам вроде криптовалюты для обхода западных санкций. По его словам, необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов.

До этого в ЦБ сообщили, что массовое внедрение цифрового рубля в России стартует после завершения пилотного проекта, это случится не ранее 2025 года. Регулятор пояснил, что сейчас проходит закрытое тестирование цифрового рубля среди сотрудников Центробанка и клиентов 13 российских банков.

Как считает финансист Александр Разуваев, цифровой рубль прежде всего нужен для трансграничных переводов и для того, чтобы обходить санкции. Он заявил, что формально цифровым рублем можно пользоваться уже сейчас: несмотря на экзотичность, он является законным платежным средством.