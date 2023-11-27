Россия отправила в Гонконг рекордное количество золота Россия заработала на экспорте золота в Гонконг рекордные $5,31 млрд

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Россия поставила в Гонконг золота на $5,31 млрд, сообщает ТАСС. Эти результаты побили 11-летний рекорд. За десять месяцев этого года экспорт вырос в 7,3 раза в годовом выражении.

По подсчетам ТАСС, только в октябре поставки увеличились в 6,3 раза или на 527,1%. Таким образом удалось достичь результата в 7,7 млрд гонконгских долларов, или порядка $987,6 млн.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила в октябре в два раза импорт золота в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Российские компании экспортировали 2,16 тонны драгоценного металла. В денежном выражении поставки увеличились вдвое, до $124,6 млн. Это стало максимальным показателем с 2016 года.

В июне прошлого года США, Великобритания, Канада и Япония объявили о запрете на импорт российского золота в связи с ситуацией на Украине. Уточняется, что ограничения коснутся закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретенное. Известно, что объем экспорта российского золота в 2021 году составил $15,5 млрд.

При этом золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до 2,36 тысячи тонн. Это стало рекордом в новейшей истории страны. Москва по данному показателю по-прежнему занимает пятое место в мире.