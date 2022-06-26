Четыре страны G7 запретят импорт российского золота Импорт российского золота запретят США, Великобритания, Канада и Япония

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США, Великобритания, Канада и Япония объявили о запрете на импорт российского золота в связи с ситуацией на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии главы британского кабмина Бориса Джонсона. Уточняется, что ограничения коснутся закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретенное.

Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня, — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что Джонсон призовет всех коллег по G7 ввести аналогичные меры. По его словам, Лондон занимает центральную роль в международной торговле золотом и его отказ вместе с союзными странами от импорта металла из России повлияет на весь глобальный рынок в этом сегменте.

Известно, что объем экспорта золота из РФ составил в 2021 году £12,6 млрд ($15,5 млрд).

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал новые санкции против России. По его словам, на саммите «Большой семерки», который состоится 26–28 июня, будут представлены новые рестрикции в адрес Москвы из-за ситуации на Украине. Он отметил, что на встрече также будут обсуждаться возможные меры для борьбы с экономическим кризисом в мире и «китайский вопрос».