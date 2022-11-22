Российские компании отправили в КНР рекордный объем золота Россия в октябре поставила в Китай 2,16 тонны золота на $124,6 млн

Фото: Vitaly Ivanov/Russian Look/Global Look Press

Россия нарастила в октябре в два раза импорт золота в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Отмечается, что компании РФ экспортировали 2,16 тонны драгоценного металла. В денежном выражении поставки также увеличились вдвое, до $124,6 млн. Это является максимальным показателем с 2016 года.

За январь — октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонны, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до $330 млн. Всего за прошлый год Россия экспортировала во всех направлениях 302,17 тонны золота. Из них в КНР было поставлено лишь 3,98 тонны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в нацвалютах за поставки энергетических ресурсов. Он отметил, что транзакции по оплате газа между «Газпромом» и властями КНР уже осуществляются на паритетной основе в рублях и юанях. По словам Новака, взаиморасчеты в национальных денежных единицах в том числе происходят и за поставки оборудования из Китая.