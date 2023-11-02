Россия по итогам сентября рекордно нарастила золотые резервы Золотые резервы России в сентябре достигли рекордных 2,36 тысячи тонн

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до 2,36 тысячи тонн, это стало рекордом в новейшей истории страны, передает РИА Новости со ссылкой на данные мировых центробанков. Москва по данному показателю по-прежнему занимает пятое место в мире.

Согласно информации агентства, в сентябре запасы золота увеличились на 2%, или же 44 тонны, достигнув, таким образом, максимума в современной истории страны. При этом из-за стремительного снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл упали на 3% — до $140,5 млрд.

На первом месте по данному показателю в настоящее время находятся США (8,1 тысячи тонн), второе занимает Германия (3,35 тысячи тонн), третье — Италия (2,45 тысячи тонн), четвертое — Франция (2,4 тысячи тонн). В числе десяти государств с крупнейшими золотыми резервами на данный момент значатся Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция.

Ранее финансовый эксперт кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что в качестве альтернативы долларам и евро россияне могут вкладываться в покупку китайских юаней. Он уточнил, что в шкале Международного валютного фонда (МВФ) китайская валюта занимает третью строчку, но при этом ее нельзя назвать серьезным конкурентом доллару и евро.

Среди простых вариантов для вкладов экономист выделяет золото и рубли. После подъема ключевой ставки рублевые вклады стали более выгодными, а золото в целом растет в цене, уточнил он.