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Экономика

Россия направила свыше 142 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

14:46, 20 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом на специальной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство приняло ряд безотлагательных мер. Так, Россия одной из первых в мире закрыла границы, чтобы защитить людей. Кроме того, оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Также была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и первичного звена здравоохранения.

Введена система стимулирующих выплат медицинскому персоналу и, конечно, нашим врачам, которые лечили больных с коронавирусом, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее председатель правительства РФ заявил, что правительство направило почти 3 млрд рублей на переобучение людей, потерявших работу из-за пандемии COVID-19. Он отметил, что власти продолжают помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. В том числе тем, кто остался без работы. Мишустин добавил, что у этих людей сложная жизненная ситуация и поддержка государства им необходима. По его словам, важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы, писал NEWS.ru.

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