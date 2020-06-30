Российским военным и силовикам повысят оклады с октября 2020 года

https://static.news.ru/photo/e2f59114-babc-11ea-8a84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денежное довольствие военнослужащих и силовиков в РФ увеличится на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующий документ утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Повысить с 1 октября 2020 году в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, — говорится в документе.

Такую же прибавку получат сотрудники ФСИН, МВД, пожарные, таможенники и руководство органов фельдъегерской связи. Её размер подлежит округлению до целого рубля в большую сторону, пишет «Российская газета». В 2019-м оклад военнослужащих и правоохранителей повысили с октября на 4,3%.

В декабре 2019-го Министерство обороны предлагало повысить до двух тысяч рублей в месяц оклады призывников Вооружённых сил и иных силовых структур. На тот момент срочники получали зарплату в зависимости от должности. Старшина батальона — 1800 рублей, а пулемётчик — 1100 рублей. Инициатива установить единый оклад для всех служащих была озвучена по итогам эксперимента ведомства по унификации окладов, который длился на протяжении семи лет.

Согласно данным ведомства, за счёт исследования довольствие всех категорий военнослужащих по призыву выросло. У представителей первичных воинских должностей — в среднем на 400–900 рублей, у командиров и начальников постов — в среднем на 160–590 рублей.

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