Деньги, законность происхождения и получения которых не доказана, Министерство финансов предложило перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР). В настоящее время в пользу государства может быть конфисковано только то имущество, которое приобретено гражданами на неподтверждённые доходы. Соответствующие поправки сейчас разрабатывает Минфин России. Документ на фоне многомиллиардного дефицита Пенсионного фонда готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.

В этом году ПФР впервые получил средства с продажи конфискованной у чиновников недвижимости — сумма составила более 21 млрд рублей. Когда поправки вступят в силу, государство сможет регулярно делать такие отчисления. По мнению экспертов, это сможет частично покрыть дефицит, который образовался в фонде, но при этом есть опасения, что новый закон может напугать крупный бизнес, из-за чего предприниматели начнут выводить деньги за рубеж.

Минфин готовит поправки в Гражданский (ГК) и Бюджетный кодексы (БК). Согласно документу, средства, законность получения которых невозможно доказать, после изъятия будут переводить в Пенсионный фонд. В настоящий момент в Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки. Они говорят о том, что конфисковано может быть не только имущество, но и денежные средства, законность получения которых не доказана.

Кстати, при этом в Минфине не пояснили, какое именно ведомство будет заниматься проверкой законности доходов, отмечают « Известия ».

В настоящее время средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это действующие нормы БК РФ. В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения, — сказали NEWS.ru в пресс-службе Минфина России.

В связи с этим, отметили в ведомстве, «требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути — это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьба с коррупцией и обращение незаконно нажитого имущества в пользу государства — широко распространённая практика, существует даже отдельная конвенция ООН, объясняет заведующий Лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев. Такая инициатива, скорее всего, будет поддержана обществом, хотя в целом ряде случаев незаконность получения дохода будет сложно доказать, говорит он.

Существует риск, что такой механизм может быть использован силовыми структурами в качестве средства давления на предпринимателей. Последнюю точку в таких делах будет ставить суд. Евгений Якушев заведующий Лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий Лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

По мнению эксперта, скорее всего, речь идёт о техническом оформлении решения о направлении использования обращённого в пользу государства имущества. Если сейчас конфискат попадает в доход федерального бюджета, а затем осуществляется трансфер в бюджет ПФР, то предлагаемый механизм немного сокращает процедуру оформления движения средств. Надо помнить, что все доходы и расходы ПФР регламентированы законом о бюджете Пенсионного фонда России, поэтому меняется только форма учёта.

Учитывая, что почти 20% федерального бюджета направляется в ПФР, а трансфер составляет почти 40% всех доходов пенсионной системы, предложенный источник, скорее всего, не окажет существенного влияния на показатели Пенсионного фонда России, полагает специалист.

Доходы пенсионной системы — это производная экономики и рынка труда. Мы видим, что в результате карантина поступление страховых взносов значительно сократилось, и правительство будет вынуждено пополнить ПФР для безусловного исполнения всех обязательств по пенсиям и пособиям. Скорее всего, будут использованы средства Фонда национального благосостояния, который задумывался в том числе для таких ситуаций, — сказал Якушев.

Вопрос о стратегии развития пенсионной системы пока остаётся открытым, уточняет эксперт из ВШЭ. С одной стороны, есть процессы старения населения — рост численности пенсионеров и сокращение числа работающих, широко распространена «серая» занятость. Это приводит к сокращению доходов и росту расходов пенсионной системы — возникающий дефицит компенсируется за счёт федерального бюджета. Непопулярное повышение пенсионного возраста позволило чуть сгладить остроту вопроса, но в среднесрочном периоде вопрос о новой пенсионной реформе всё равно встанет.

NEWS.ru

Практика конфискации имущества существует во многих странах в различных вариантах, добавляет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она существует много лет, очень детально отработана, носит не только меру наказания, но и превентивную меру. В нашем законодательстве пока нет чёткости и отработанной практики. В любом случае всё конфискованное имущество и денежные средства поступают в бюджет. Но поскольку в других странах разные пенсионные системы, практики перечисления именно в пенсионные фонды для меня неизвестны, отмечает специалистка.

Но поскольку у нас Пенсионный фонд государственный, то почему бы и не использовать такую практику. И если будут разработаны чёткие нормы для конфискации денежных средств и перечисления их в Пенсионный фонд, то это, конечно, даст возможность наполнять его. Но вот объём наполнения будет зависеть от размеров конфискованных денежных средств, и если это будет, например, случай, аналогичный Захарченко, то это очень серьёзно может пополнить Пенсионный фонд, обеспечить даже небольшую индексацию всем пенсионерам и даже сократить его дефицит. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Надо понимать, что бюджет расходов ПФР — это 9 трлн рублей. Даже если конфисковать у коррупционера миллиард, то полученных средств не хватит даже на один день выплаты пенсий, замечает Якушев.

Повторюсь, на мой взгляд, принято решение о формате использования конфискованного имущества в качестве дополнительных доходов ПФР, сейчас идёт техническое оформление. На размеры пенсий и устойчивость пенсионной системы это не повлияет, но общественную поддержку такое решение получит, — сказал Якушев.

По разным оценкам, эта сумма может достигать около 20 млрд рублей, говорит заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП РАНХиГС) Юрий Горлин.

Но расходы на выплаты страховых пенсий составляют 7,5 трлн рублей, поэтому средства от конфиската не будут значимой прибавкой, в лучшем случае это снизит расход федерального бюджета. В части обоснованности данной меры — это, скорее, юридический вопрос. Юрий Горлин замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП РАНХиГС) замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП РАНХиГС)

На сегодняшний день дефицит ПФР составляет в районе 650 млрд рублей (по оценкам заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентина Шурчанова. — NEWS.ru). По мнению управляющего партнёра юридической компании «Зиневич и партнёры» Игоря Зиневича, это означает, что ПФР не справляется с инвестиционной политикой (вложение собственных средств для их приумножения) и/или не работает система страховых взносов. Другими словами, в ПФР существует огромная «дыра», которую надо как-то латать.

Вопрос, за счёт чего, как всегда, для ПФР актуальный. Инициатива Минфина и призвана каким-то образом закрыть «дырку». При первом приближении в такой инициативе не усматривается что-то криминальное. Игорь Зиневич адвокат, эксперт по долгам и банкротствам адвокат, эксперт по долгам и банкротствам

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, каким образом и кто будет определять степень незаконности накоплений граждан, непонятно, отмечает юрист. Какими средствами граждане смогут доказывать законность таких накоплений? Сейчас действует такая позиция судов по налоговым недоимкам, что сначала ты обязан заплатить, а потом доказывать в суде, что инспекция не права.

И если ты докажешь, то тебе будут обязаны вернуть. В противном случае ты попадаешь на пени и штрафы, что влечёт административную и иную ответственность. Если и в этом случае будет похожая ситуация, то граждане окажутся снова в позиции слабой стороны и могут потерять личные средства, накопленные за многие годы. Это, в свою очередь, приведёт к оттоку вложений граждан в кредитные организации и переходу к хранению денег в кубышках, — сказал эксперт.

По мнению Зиневича, выходом из этой ситуации может быть судебное решение о признании личных денежных средств гражданина добытыми незаконным путём, после которого может быть осуществлена конфискация. Если конфискация будет осуществлена без судебного разбирательства, то это как минимум увеличит коррупционную составляющую действия такого закона и обрушит доверие к кредитным организациям, добавил он.

В заключение хотелось бы отметить, что в практике зарубежных стран активно применяется так называемая расширенная конфискация. Она касается в том числе и денежных средств на счетах в банках. Но при этом необходимо получить соответствующий ордер (решение суда) и только после этого конфисковывать имущество.

Как проинформировали NEWS.ru в Минюсте, в целях расширения возможностей по предотвращению коррупционных правонарушений законопроектами предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход Российской Федерации денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечёт за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчётный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.