Российский бензин подорожал на 0,9% в июле

https://static.news.ru/photo/e2c74cf2-e887-11ea-a603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя потребительская стоимость бензина в РФ в июле 2020 года выросла на 0,9% по сравнению с июнем. При этом производители топлива в июле увеличили оптовую цену на горючее на 5,6%, передаёт Росстат. С начала 2020-го розничные показатели прибавили 1,9%, тогда как стоимость бензина у производителей подскочила на 25,1%.

Потребительская стоимость бензина в июле в среднем по РФ превышала цену производителей в два раза (в июле 2019 года — в 2,1 раза). Росстат отметил, что июльское повышение цен на горючее на 1% и более отмечается в 30 регионах России. При этом заметнее всего бензин подорожал в Республике Тыва — на 3,3%. Напротив, на Камчатке зафиксировали падение стоимости на 0,2%, говорится на сайте ведомства.

Средняя потребительская цена на бензин в РФ с 17 по 23 августа 2020 года выросла на 4 копейки — до 45,72 рубля за литр. Аи-92 подорожал на 3 копейки — до 43,14 рубля за литр. Аи-95 прибавил 3 копейки — до 46,91 рубля за литр, Аи-98 — на 6 копеек, до 52,89 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 1 копейку — до 48,05 рубля за литр.

На наблюдаемых заправочных станциях Москвы литр Аи-92 можно было купить за 38,9–44,66 рубля, Аи-95 — 41,9–49,99 рубля, Аи-98 стоил от 49,99 до 55,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге Аи-92 стоит от 41,9 до 44,11 рубля, марки Аи-95 — от 45,3 до 48,56 рубля, марки Аи-98 — от 53,2 до 54,99 рубля за литр.

Общий объём производства бензина в России с 17 по 23 августа увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущими 7 днями — до 847,1 тысяч тонн. Производство «дизеля» упало на 1,4% — до 1 млн 512,3 тысячи тонн.

Накануне Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 18 по 24 августа 2020 года, как и неделей ранее, держится на нулевом уровне. С начала августа потребительские цены снизились на 0,1%, а с начала года возросли на 2,9%. В годовом выражении инфляция в стране по данным на 24 августа находится на уровне 3,375%. В секторе продовольственных товаров за отчётный промежуток времени, по информации Росстата, заметнее всего подорожала свинина — на 0,6%. При этом рост цен на 2% и более фиксируют в восьми регионах РФ, среди них Ивановская и Тульская области — на 3,7% и 2,5% соответственно. Одновременно с этим в Алтайском крае свинина подешевела на 2,4%.

Ведомство добавляет, что среди остальных товаров наблюдается рост стоимости чёрного чая на 0,4%, полукопчёной колбасы, сметаны и сыра — на 0,3%, варёной колбасы, жирного творога, подсолнечного масла, хлеба, фруктово-ягодных и овощных консервов для детского питания, мягких конфет, глазированных шоколадом, — на 0,2%. В то же время пшено дешевеет на 0,3%, а мясо курицы — на 0,2%. Плодоовощная продукция в среднем дешевеет на 3,5%, в том числе на картофель — на 4,5%, на морковь и яблоки — на 3,9%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потери российских компаний в первой половине 2020 года составили 3,7 трлн рублей. Такие данные представил Росстат. При этом ведомство не учитывало показатели госструктур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также нефинансового сектора.