Росстат подсчитал потери России от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a93c9d44-e845-11ea-a64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потери российских компаний в первой половине 2020 года составили 3,7 трлн рублей. Такие данные представил Росстат. При этом ведомство не учитывало показатели госструктур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также нефинансового сектора.

Как сообщается в сводке, из 3,7 трлн рублей 2,2 составляет недополученная прибыль и ещё 1,5 трлн — дополнительные убытки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сальдированный финансовый результат (совокупная прибыль с вычетом убытка) составил 4,3 трлн рублей. За первое полугодие 2019 года эта сумма была вдвое выше — 8 трлн. Совокупная прибыль равняется 7 трлн рублей, убыток — 2,7 трлн.

В настоящее время прибыль приносят чуть больше половины российских компаний — 64,7%. За год их число снизилось на 4%. Больше всего за период пандемии пострадала отрасль железнодорожных перевозок. Сейчас прибыль в этой отрасли приносят только 21% предприятий. При этом в сфере трубопроводного транспорта, напротив, был зафиксирован рост прибыльности на 88%.

Ранее в ООН сообщили, что из-за пандемии коронавируса индустрия туризма может потерять 120 млн рабочих мест. Согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в период с января по май 2020 года количество международных турпоездок сократилось на 300 млн — 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом доходы от туризма за указанный период продемонстрировали падение на $320 млрд. В связи с пандемией COVID-19 почти все страны были вынуждены ввести ограничения на туристическую отрасль. К концу июля только 40% государств смогли ослабить такие ограничения, сообщал NEWS.ru.