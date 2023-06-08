Российские компании заместили воздушные фильтры для иностранных самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ПАО «Аэрофлот» и АО «Наука и инновации» (управляющая компания научного дивизиона Госкорпорации «Росатом») заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства.

В рамках контракта компании впервые в России реализовали совместный проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов иностранного производства. Производство фильтров по конструкторскому решению инженеров Аэрофлота обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ – ФЭИ, входит в научный дивизион «Росатома»). Многоэтапные испытания изделий, произведенных госкорпорацией, подтвердили их полное соответствие требуемому уровню безопасности. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными.

«Сегодня перед российскими учеными стоит амбициозная задача – не просто обеспечить разные отрасли экономики высокотехнологичными, конкурентоспособными с иностранными аналогами решениями, но и сделать их более надежными и качественными. Рад отметить, что наш совместный с Аэрофлотом проект полностью отвечает важнейшей стратегической задаче – обеспечению технологического суверенитета и импортозамещению. В авиации, как и в атомной отрасли, крайне высокие требования к качеству оборудования, поэтому вполне закономерно, что именно наша продукция оказалась востребованной», — заявил генеральный директор АО «Наука и инновации»Павел Зайцев.

Параллельно c работой над импортозамещением фильтров была решена задача по отработке порядка действий для запроса одобрения применения компонентов отечественного производства третьего класса категории В (3В – компоненты, не оказывающие влияние на безопасность полетов) для их установки на иностранные воздушные суда. Такая практика использования компонентов разрабатываемых, производимых и устанавливаемых на самолеты по специальным процедурам PMA (Parts Manufacturer Approval), является давно и широко применяемой за рубежом. Внедрение идентичных процедур в отечественной гражданской авиации позволит повысить импортонезависимость с сохранением высокого уровня безопасности.

Госкорпорация планирует продолжить сотрудничество с Аэрофлотом в целях дальнейшего расширения линейки импортозамещенных компонентов для самолётов иностранного производства.