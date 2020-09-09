Российская нефть Urals упала ниже отметки в $40 за баррель

https://static.news.ru/photo/020a17c2-f295-11ea-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская нефть марки Urals 8 сентября 2020 года впервые с начала июня упала в цене ниже $40 за баррель вслед североморской смесью Brent. Стоимость Urals в Северо-Западной Европе рухнула на $2,10 за «бочку» — $38,24 за баррель (CIF Роттердам).

Кроме того, цены на партии Urals объёмом по 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении в тот же день снизились на $2,05 за баррель — до $38,74 за «бочку». Премия на сорт здесь сохранилась на уровне $0,35 за баррель к Brent, пишет РИА Новости.

При этом скидки на смесь Urals по отношению к Brent выросла на балтийском направлении еще на $0,05 на баррель, до $0,15. Эксперты считают, что за ростом дисконта стоит информация об отгрузке компанией «Роснефть» в сентябре двух дополнительных партий Urals из портов Балтики. Тем не менее экспорт российского сырья через Балтику в сентябре 2020-го должен упасть примерно на 43 тысячи баррелей в сутки (общий объём — 300 тыс. т.) по сравнению с августом, почти до 840 тысяч баррелей в день (всего 3,5 млн тонн).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+ в августе, снизив суточную добычу нефти на 133,4 тысячи баррелей — до 584,6 тысячи баррелей.

По данным пресс-службы Минэнерго страны, в рамках сокращения суточной добычи на 7,7 млн баррелей от уровня 2018 года Азербайджану в августе — декабре необходимо снизить суточную добычу на 131 тысячу баррелей — до 587 баррелей.

В ведомстве уточнили, что в целом августовская ежесуточная добыча вместе с конденсатом достигала 699,1 тысячи баррелей — 584,6 тысячи баррелей нефть, 84,5 тысячи баррелей конденсат. Из общего объёма добычи за сутки 460,4 тысячи баррелей составила нефть, которая добывается на контрактных месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли». 124,2 тыс. баррелей поступило от Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразили удовлетворение ходом выполнения сделки ОПЕК+.