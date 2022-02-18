Российская экономика показала рекорд роста с 2008 года

Экономика России в 2021 году выросла на 4,7%. Такие показатели достигнуты впервые с 2008 года. Данные Росстата приводит ТАСС.

Специалисты связывают рост показателей с восстановлением экономической активности в стране после наиболее сложной фазы пандемии коронавируса. При этом в Росстате отмечают, что данные ещё будут уточняться по мере поступления новой информации.

Сообщается, что в минувшем году в России наблюдался рост практически во всех отраслях. Наилучшие показатели оказались у гостиничного и ресторанного бизнеса — 24,1% в годовом выражении. Также ощутимо выросли показатели в отрасли водоснабжения, организации сбора и утилизации мусора, культуре и спорте, а также оптовой и розничной торговле.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет страны в 2021 году был исполнен с профицитом в 0,4% ВВП. По словам министра, в стране необходимо создать условия, чтобы рост экономики в РФ был не ниже 3% и сопровождался ростом доходов граждан, в том числе среднего класса. По его словам, повышение доходов граждан является приоритетом при проведении бюджетной и денежно-кредитной политики.

При этом глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что темпы роста экономики в России в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%. Однако он допустил, что при структурных реформах темпы могут выйти на мировые уровни.