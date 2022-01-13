Кудрин спрогнозировал снижение темпов роста ВВП в РФ в 2022 году

Темпы роста экономики в России в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, передаёт РИА Новости. В то же время он отметил, что при структурных реформах темпы могут выйти на мировые уровни. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года составит 4,5%.

Мы высказывались о том, что 3% — это хорошая цель, но чуть-чуть ниже будет, скорее всего, реально, — сказал Кудрин журналистам на полях Гайдаровского форума.

В то же время, по его словам, таргет по инфляции также является хорошим целевым уровнем, но его трудно обеспечить.

Кудрин также рассказал о существующем потенциале роста экономики страны. Он отметил, что в бытность его вице-премьером за 11 лет ВВП вырос на 67%, тогда как за последние 13 лет — только на 13%. Это, по его мнению, говорит о том, что «потенциал у нас есть».

При проведении структурных реформ мы могли бы иметь существенно более высокий темп роста, соответствующий мировому уровню, та цель, которую перед нами ставит президент, — добавил глава Счётной палаты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП по итогам 2021 года в России составит 4,5%, уровень инвестиций в основной капитал по итогам года составит 6%. По его словам, в условиях пандемии экономика России оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем во многих других государствах.

Росстат улучшил данные о снижении ВВП России по итогам 2020 года, оценив их в 2,7% против прежних 3%. Росстат также улучшил данные о росте российской экономики в 2019 году, подняв с 2% до 2,2%.