Росстат улучшил данные о падении ВВП России в 2020 году

Росстат улучшил данные о снижении ВВП России по итогам 2020 года, оценив их в 2,7% против прежних 3%, сообщает ТАСС. Росстат также улучшил данные о росте российской экономики в 2019 году, подняв с 2% до 2,2%.

В абсолютных величинах ВВП России по итогам 2020 года составил 107,315 трлн рублей, по итогам 2019 года — 109,608 трлн рублей. По оценкам Минэкономразвития, снижение ВВП в 2020 году составило 2,7%, рост ВВП в 2019 году оценили в 2,2%.

Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года, — пояснили в Росстате.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП по итогам года в России составит 4,5%, уровень инвестиций в основной капитал по итогам года составит 6%. По его словам, в условиях пандемии экономика России оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем во многих других государствах. Он также назвал три главных драйвера роста российской экономики. Главным фактором он назвал «сбережение народа». Далее глава государства обозначил рост производительности труда и развитие инфраструктуры, на что из бюджета уходит 500 млрд рублей.