России предрекли череду дефолтов заёмщиков из-за ипотеки Эксперт фонда «За права заёмщиков» Пожарская предрекла череду дефолтов заёмщиков из-за ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство жилого дома

Через шесть — девять месяцев Россию ждёт огромное количество персональных дефолтов, сообщила эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская в пресс-центре НСН. Она объяснила это тем, что люди не смогут исполнить обязательства по ипотеке и будут пытаться сохранить жильё.

Через шесть — девять месяцев мы увидим огромное количество персональных дефолтов, большой спрос на процедуру банкротства физических лиц, потому что это способ сохранить жилье, когда ты не можешь исполнить свои обязательства. Есть возможность продать объект, расплатиться частью с кредиторами и купить более дешёвое жилье, но не остаться без крыши над головой, — сказала Пожарская.

По её словам, это серьёзная угроза, которая уже практически видна. Взыскать же могут и единственную квартиру, если она в ипотеке. «Наверное, пора принимать какие-то меры», — отметила Пожарская.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин ранее предупредил, что россияне могут прекратить покупать недвижимость, если она и дальше будет расти в цене. По его мнению, причина этого в отсутствии роста покупательской способности. Он добавил, что Минстрой выступает за снижение ставки льготной ипотеки на новостройки.