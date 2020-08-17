«Ромир» в отличие от Росстата обнаружил резкий рост личной инфляции россиян

Исследовательский холдинг «Ромир» обнародовал данные июльского исследования (есть в распоряжении NEWS.ru), согласно которым личная инфляция жителей России оказалась в четыре раза выше, чем указано в официальных данных Росстата. Причём это стало рекордным расхождением за всю историю изучения данных показателей, что серьёзно удивило экономистов.

Как указывают аналитики, «показатель официальной инфляции в июле продолжил положительную тенденцию девяти прошлых месяцев и, по расчётам Росстата, получил значение в 0,35%».

При этом, «по данным методические скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, дефлятор (среднестатистическая личная инфляция каждого потребителя) в июле снова повёл себя идентично вектору инфляции и увеличился на 1,66% по сравнению с июнем», подчёркивается в обзоре.

Это рекордное расхождение за всю историю изучения. Как сказано в отчёте, в этот же период наблюдалось падение рубля, что не могло не привести к росту цен на товары, которые ещё находятся под давлением апрельского скачка инфляции.

Годовые значения дефлятора и инфляции, то есть накопленные за период с января по июль, составили 3,5% и 3% соответственно. Инфляция сравнялась со значением предыдущего года, а индекс дефлятор значительно превысил его, — отмечается в изыскании.

В «Ромире» такую динамику личной инфляции россиян объясняют в первую очередь тем, что в июле активно росли цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составило увеличение цен за ЖКХ, 1,24% — на товары, 0,84% — на бензин.

По данным же Росстата, потребительские цены в РФ с 4 по 10 августа 2020 года снизились на 0,1%, после того как три предыдущие недели подряд они не менялись, а в целом с начала года инфляция составила 2,9%.

Основная причина высокой инфляции основывается на трёх факторах: повышении тарифов ЖКХ, комплексной причине роста цен на розничные товары и росте цены на бензин. Именно совпадение высокой динамики этих факторов в течение одного месяца и привело к рекордному значению инфляции. Ожидать таких же высоких темпов роста в ближайшие месяцы не стоит, однако они могут быть выше средних, таргетированных Центробанком. Владимир Квашин PR—специалист исследовательского холдинга «Ромир» PR—специалист исследовательского холдинга «Ромир»

Выявленная разница связана с методологией расчёта инфляции, объясняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Основная компонента, которая повлияла на рост Дефлятора от Romir — индексирование тарифов ЖКХ, которое осуществлялось в текущем году два раза. Тарифы выросли сразу на 2,28%. Также значительный рост продемонстрировали цены на товары. Росстат зафиксировал меньшее увеличение по этому показателю, что также связано с методологией.

Надо заметить, что методология Росстата представлена в виде основных принципов, полностью методику с конкретизацией того, как произведён расчёт в том или ином месяце, Росстат не раскрывает.

Основным индикатором инфляции на государственном уровне, базой для которого является ИПЦ, являются данные Росстата. Но альтернативные методики расчёта важны для сравнения и в случае регулярного расхождения данных могут быть основанием для изменения официальной методики. В настоящий момент мы видим лишь один месяц серьёзного расхождения.

Для того, чтобы оценить какой-либо индекс Личной инфляции, необходимо производить масштабные исследования рынка. Очевидно, что будет происходить ускорение инфляции относительно темпов первого полугодия. Основные факторы: эффект низкой базы (низкой инфляции во втором полугодии 2019 года), девальвация рубля, рост объёмов импорта, в том числе импортных услуг. В июле, помимо фактора роста цен на товары, отметим, прежде всего, девальвацию и рост спроса, провоцирующий повышение цен. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Данные Росстата в последнее время вызывают много вопросов, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. Мало того, что они зачастую расходятся с совершенно очевидными вещами (как инфляция в июле может быть 0,35%, если только тарифы ЖКХ, составляющие немалую часть затрат любого отечественного домохозяйства, выросли с 1 июля в среднем на 4,7%, а в некоторых регионах — до 6,5%?). В итоге, рассказывает Коренев, экономистам стало крайне тяжело работать с цифрами Росстата, так как закладывать их в расчёты и прогнозы попросту рискованно — где гарантия, что завтра они снова не будут изменены?

Что касается непосредственно инфляции, то ведомство считает её по ограниченному количеству позиций (их немногим более пятисот) и по своим собственным методикам, замечает эксперт. Инфляция же наблюдаемая (или, как её ещё иногда называют, «личная») включает в себя неизмеримо большее количество параметров, по которым несёт расходы средний россиянин или среднее отечественное домохозяйство. Так что данные «Ромира» находятся гораздо ближе к истине, уверен специалист.