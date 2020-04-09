Ретейлеры рассказали, когда подешевеют лимоны и гречка

https://static.news.ru/photo/c650dd96-7ae0-11ea-95fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ретейлеры считают, что спад ажиотажа снизит цены на чеснок, лимоны и гречку. Сейчас средняя цена чеснока выросла на 61% и составляет 257 рублей за килограмм.

Лимоны подорожали на 23% и стоят 139 рублей килограмм, цена гречки выросла на 40%, её килограмм стоит 70 рублей. Подорожали и другие товары, пишут «Известия».

Поставщики столкнулись с повышенным объёмом производства в условиях нарастающего спроса. А это — дополнительная закупка упаковки, рост транспортных расходов. Но как только стабилизируется спрос, стабилизируются и цены.

Ретейлеры мгновенно реагируют на изменение спроса, снижая цену. Ежедневный мониторинг цен ведёт и ФАС. При значительных изменениях цен антимонопольщики проводят анализ. Они также считают, что повышение цен носит кратковременный и локальный характер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объективных причин для повышения стоимости сахара и гречки в России нет. Имеющиеся запасы достаточны, чтобы удовлетворить спрос, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).